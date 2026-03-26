«Нельзя нарушать этот вайб»: как Киркоров относится к критике в свой адрес

Анастасия Антоненко
Хиты артиста продолжают набирать популярность даже спустя 20 лет. Позволяет ли король эстрады кому-то усомниться в его таланте?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев: 5-tv.ru

Филипп Киркоров: критику воспринимаю только на следующий день после концерта

Не каждый артист воспринимает критику в свой адрес. Одни ее уважают и принимают, другие могут начать нелестно высказываться о посмевшем себя обидеть. Как относится к замечаниям король эстрады? На этот вопрос народный артист России Филипп Киркоров ответил в интервью 5-tv.ru на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

Несмотря на свою широкую известность и любовь миллионов зрителей, артист понимает, что в чем-то может быть не идеален, что где-то что-то можно улучшить.

«Я прошу после концерта мне сказать, что не получилось или что исправить, а не что хорошо. Я и без них знаю, что у меня хорошо и что у меня получилось. А вот что со стороны режет глаз, может сказать только честный, любящий тебя искренне коллега или старший», — поделился певец.

По словам Киркорова, критику он готов воспринимать только на следующий день после концерта и никак не раньше. В день выступления он думает только об этом и о той атмосфере, которую он создает своими песнями.

«Я прошу мне всегда сообщить об этом (о критике. — Прим. ред.) не сразу после выхода со сцены, а на следующий день, потому что мне нельзя нарушать этот вайб, который я получил с концерта. Я нахожусь в другом пространстве. А вот на следующий день, когда все улеглось, я хочу узнать правду», — рассказал исполнитель завирусившего хита «Я эту жизнь тебе отдам».

О критике в адрес дочери рассказала заслуженная артистка России Юлия Пересильд. По ее словам, во время репетиций она перестает быть матерью для Ани и становится требовательным наставником. Более того, самые правдивые комментарии юная Пересильд получает именно от мамы и папы, а не от коллег.

