Криминальное настоящее: звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит десять лет тюрьмы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Ранее девушка уже имела шесть судимостей.

Как изменилась Зарина Голубцова после шоу Пацанки

Фото: Instagram*/zarinaigibaeva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит десять лет тюрьмы

Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова арестована по подозрению в мошенничестве. Ей грозит до десять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Федерал-пресс».

В материалах дела указано, что со стороны Голубцовой было совершено мошенничество в отношении представителя незащищенного слоя населения — пенсионера. Перовский районный суд Москвы уже вынес обвинительный приговор, детали которого не разглашаются.

Это не первое столкновение Голубцовой с законом: с 14 лет она имела шесть судимостей, четыре из которых закончились реальными сроками. Основными обвинениями становились кражи и угоны автомобилей. После участия в шоу в 2018 году девушка переехала в Москву и работала журналистом. Несмотря на попытку изменить жизнь, криминальное прошлое вновь напомнило о себе.

Параллельно по аналогичной статье проходит другая участница «Пацанок» Татьяна Бурая. Расследование в ее деле продолжается, срок содержания под стражей продлен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:27
Были компроматы на Брижит? Переписка Урсулы фон дер Ляйен и Макрона исчезла
10:19
Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом и призвал ее бросить пить
10:10
Умер в 27, так и не узнав о сыне: как живет тайный ребенок Михайловского из «Вам и не снилось»
9:58
На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги: погибли буддистские монахи
9:45
Каршеринг без сюрпризов: как не нарваться на штраф за авто и что делать, если он пришел
9:39
Криминальное настоящее: звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит десять лет тюрьмы

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Артамон Змеевик: что нельзя делать 25 сентября

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео