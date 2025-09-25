Илья Начвин стал новым главой Минцифры Татарстана

Новым главой Министерства цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан назначен Илья Начвин. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства региона.

В Минцифре Начвин работал пять лет на должности первого заместителя главы ведомства. До этого пост министра цифрового развития республики занимал Айрат Хайруллин. Он руководил Минцифрой с 2019 года.

Начвин родился 2 августа 1989 года. Имеет два высших образования. В 2011 году окончил Казанский технический университет по специальности экономика и управление предприятием. Кроме того, в 2019-м получил диплом Казанского архитектурно-строительного университета по направлению промышленное и гражданское строительство.

Также проходил профессиональную переподготовку «Управление государственными и муниципальными закупками» в РАНХиГС при Президенте РФ. С 2011-го по 2020 год работал в Государственной жилищной инспекции Татарстана. Затем перешел в Минцифру республики.

