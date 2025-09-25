Тело австралийца вернули его матери без сердца: орган остался в Индонезии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Мужчина был найден мертвым в бассейне на Бали.

Тело австралийца вернули его матери без сердца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело австралийца вернули его матери без сердца

Разгорелся скандал вокруг обстоятельств смерти 23-летнего австралийца Байрона Хэддоу, тело которого было найдено в неглубоком бассейне на острове Бали. Как сообщает Daily Mail, после возвращения останков на родину мать молодого человека обнаружила, что у сына отсутствует сердце.

По ее словам, о факте изъятия органа семья узнала случайно, когда представители коронера позвонили и уточнили, известно ли родным, что сердце осталось в Индонезии.

«Это был настоящий удар под дых», — призналась женщина.

Орган удалось вернуть только спустя несколько недель. На дополнительную репатриацию матери пришлось потратить около 700 австралийских долларов (39 тысяч рублей).

Патологоанатом Нола Маргарет Гунаван пояснила, что в соответствии с местными законами для судебной экспертизы не требуется согласие родственников на изъятие органов. Согласно первоначальным выводам, смерть наступила из-за употребления алкоголя совместно с антидепрессантами.

Тем не менее мать Байрона настаивает, что версия об убийстве не исключена. Она указывает, что при росте сына 178 сантиметров глубина бассейна составляла всего 150. Расследование трагедии продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
15:21
Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске
15:15
Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление
15:10
BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы
15:05
Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве
15:00
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео