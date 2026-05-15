Японский радиолюбитель перехватил сигнал с МКС с помощью стакана воды

Японец сумел поймать радиопередачу с Международной космической станции (МКС), применив в качестве принимающего устройства обычный стакан с водой. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Х.

Энтузиаст продемонстрировал, что для фиксации сигналов из космоса не всегда требуется сложное и громоздкое оборудование, если понимать физические свойства привычных нам веществ.

«Я улавливал радиоволны с МКС с помощью жидкостной антенны из города Цу, префектура Миэ! Из-за особенностей работы Центра управления полетами прием был возможен только до 18:30, когда станция находилась на меньшей высоте, но сигнал уверенно демодулировался на частоте 51», — поделился японец.

Для успешного приема сообщения мужчина использовал специальную колбу, в которую была налита простая водопроводная вода на уровне около 14 сантиметров. Радиолюбителю удалось настроиться на частоту 51 МГц и четко зафиксировать сигнал, идущий с орбитального комплекса.

Несмотря на успех, система имеет существенное ограничение. Автор эксперимента подчеркнул, что для передачи сигналов в обратную сторону потребовались бы куда более точные расчеты и профессиональная настройка оборудования.

По мнению изобретателя, аналогичный результат можно было бы получить и при использовании соленой воды, несмотря на ее иные показатели электропроводности и химический состав.

