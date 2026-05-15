Мужчина случайно вышел на подиум Недели моды по пути на пляж и стал звездой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Даже ради момента славы он не отказался от привычного утреннего заплыва.

Мужчина случайно вышел на подиум недели моды по пути на пляж

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

UT: мужчина случайно вышел на подиум Недели моды по пути на пляж и стал звездой

В австралийском пригороде Тамарама-Бич местный житель случайно стал участником дефиле в рамках Недели моды, перепутав подиум с обычной дорогой к пляжу. Об этом сообщает USA TODAY.

Курьезный инцидент произошел во время презентации новой коллекции бренда Commas. Пока профессиональные модели демонстрировали одежду, спускаясь по лестнице к кромке воды, в кадре появился пожилой мужчина.

Он уверенно прошел по той же лестнице, по которой дефилировали модели, поприветствовал окружающих взмахом руки и принялся делать разминку прямо перед камерами. После этого незнакомец снял футболку и отправился плавать.

Видеозапись этого момента, опубликованная в TikTok пользователем Вайолет Грей, мгновенно стала вирусной. Автор ролика иронично отметила, что ничто не способно заставить австралийца отказаться от традиционного утреннего купания.

Позже журналисты выяснили, что героем интернета стал Дэвид Хэндли. Он посещает этот пляж ежедневно на протяжении 30 лет.

В интервью Хэндли принес извинения дизайнерам и признался, что сначала не понял серьезности происходящего.

«Я подумал, что если шоу уже началось, то лестницу должен кто-то контролировать», — пояснил он.

Дэвид добавил, что осознание ситуации пришло к нему лишь на середине пути.

«Я внезапно понял: о, кажется, теперь я ведущая модель», — поделился мужчина.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от непосредственности австралийца, заявив, что именно он стал главным украшением модного показа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
«Сцена лечит»: Гарик Харламов рассказал о самом трагичном эпизоде в жизни
16:17
Рискованная футбольная ставка лишила россиянина трех миллионов рублей
16:10
Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
16:01
Умер Петр Анофриков — основатель детской киностудии «Поиск»
16:01
Ледяные руки: врач раскрыл быстрый тест для оценки состояния здоровья с утра
15:56
Знает много о пришельцах? На передачу про НЛО позвали уролога вместо уфолога

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео