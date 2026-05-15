Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку

New York Post: мужчина ходит к соседке и стучит в дверь, чтобы мешать работать

В США жительница частного сектора столкнулась с систематическим нарушением личных границ со стороны пожилого соседа. Мужчина игнорирует любые просьбы о покое. С такой проблемой она обратилась в рубрику New York Post.

По словам пострадавшей от назойливого поведения, сосед по участку регулярно стучит в ее дверь именно в те часы, когда она занята.

Ситуация осложняется тем, что рабочее место женщины находится близко от входа. Громкие звуки мешают ей проводить телефонные переговоры с клиентами.

Изначально между соседями поддерживалось подобие приятельских отношений. Мужчина, который находится на пенсии и ухаживает за супругой с деменцией, вероятно, испытывает дефицит общения. Однако со временем его поведение стало вызывающим. Он начал задавать бестактные вопросы и позволять себе неуместные высказывания.

Пытаясь защититься, американка заблокировала его номер в телефоне — он заваливал ее сообщениями. Это привело лишь к тому, что визиты в реальности стали более частыми и настойчивыми.

Эксперт издания посоветовала: переходить к более жестким мерам воздействия, если вежливые отказы не приносят результата.

В качестве эффективного метода журналист порекомендовала прямо заявить нарушителю о нежелании продолжать любое общение и предупредить о готовности обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преследовании.

Кроме того, если человек продолжает стучать, зная о присутствии хозяина дома, единственным верным решением будет полный игнор.

Для обеспечения собственного комфорта женщине также посоветовали перенести рабочий стол вглубь квартиры, чтобы минимизировать звуковое воздействие от навязчивого соседа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.