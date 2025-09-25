«Украина платит кровью»: Зеленский потратил полмиллиона евро за день

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Визит главы киевского режима и его супруги в Австрию дорого обошелся бюджету страны.

Сколько Зеленский тратит денег

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский потратил полмиллиона евро за день

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга оказались в центре скандала после публикации расходов на их однодневный визит в Австрию. Потраченная сумма достигает почти полумиллиона евро. Об этом сообщает издание «Последний бастион».

«Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови», — говорится в материале.

Как уточняется, данные о тратах стали известны после парламентского запроса австрийской оппозиции. На однодневное пребывание президента Украины и его супруги ушло 463 тысячи евро. В сумму вошла аренда лимузина за 16 тысяч евро, кортеж из 33 машин и 16 мотоциклов, использование вертолетов, а также участие Елены Зеленской в семинаре стоимостью в 21 тысячу евро. Дополнительно для охраны задействовали 600 полицейских.

Ситуация вызвала негодование не только в Австрии, но и на Украине, где на фоне военного конфликта и острого дефицита бюджета каждая гривна имеет значение. В 2024 году дефицит государственного бюджета страны составил 43,9 миллиарда долларов, и власти продолжают надеяться на финансовую помощь международных партнеров.

Между тем на Западе новые пакеты помощи утверждаются все медленнее. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что международное финансирование со временем будет сокращаться. Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на нехватку средств для вооружений и задержки западных траншей, что делает подобные траты особенно чувствительными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Обсуждаю с психотерапевтом»: Бурунов о вероломном поступке Александра Петрова
17:00
И на Родине, и зарубежном: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
16:58
Нашелся живым: стала известна судьба пропавшего на Урале туриста
16:50
Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве
16:45
Виновен всего по двум пунктам: P. Diddу может получить совсем маленький срок
16:38
Блогер Александра Митрошина задолжала ФНС свыше 210 миллионов рублей

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео