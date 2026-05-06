Экс-депутат Уриханян: саммит ЕС в Ереване стал «позорным событием»

Антироссийский саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, на котором выступал лидер киевского режима Владимир Зеленский, стал «позорным событием». Такое мнение в статье на EADaily высказал экс-депутат парламента Республики Армения, лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян.

Как отметил политик, для 600 тысяч армян-участников Великой Отечественной войны немыслимо, чтобы в Ереване собрались враги России для обсуждения налета дронов на Москву в День Победы.

В прошлом Армения была ключевым стратегическим партнером России. Однако смена режима в республике в 2018 году, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и обвинения в адрес Москвы — часть плана по вытеснению российского присутствия из страны и в целом из Закавказья, отметил Уриханян.

«Произошедшее в Ереване буквально вчера, на мой взгляд, разделило процесс, в который авантюрная, предательская власть Армении втянула страну на периоды до и после», — подчеркнул политик.

По мнению автора, уже сейчас понятно, что Россия не простит проявленной в адрес Зеленского любезности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пересек «красную линию» и прошел точку невозврата. Уриханян считает, что, если армянский народ не отстранит своего лидера от власти, страну ждет жестокая расплата.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил ударами беспилотников по Красной площади на 9 Мая.

