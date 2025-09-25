Шансов на спасение не было: в Китае женщина умерла от плавиковой кислоты

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Это вещество также известно как «вода для растворения костей».

Чем опасна плавиковая кислота

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае женщина умерла от плавиковой кислоты

В Китае 52-летняя женщина погибла после того, как случайно наступила на контейнер с плавиковой кислотой. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По словам врачей, спасти пострадавшую практически не представлялось возможным.

«Шансы на спасение были уже минимальными», — отметил один из медиков.

Женщина скончалась в больнице через пять дней после происшествия от сердечно-легочной недостаточности.

Несчастный случай произошел на холме рядом с жилым комплексом, который готовили к сносу. Во время прогулки женщина наступила на емкость с химическим веществом, известным под названием «вода для растворения костей». Эта кислота опасна тем, что проникает через кожу и разрушает ткани.

Правоохранительные органы оцепили территорию и обнаружили еще две емкости с химикатом, которые оперативно изъяли. Вскоре полиция установила, что контейнеры оставил уборщик по фамилии Ай, занимавшийся очисткой стен. Мужчина покинул этот район еще в 2015 году, но был задержан. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Плавиковая кислота широко используется в промышленности и стоматологии, в том числе для удаления ржавчины, обработки стекла и других поверхностей. Медики подчеркивают: при контакте с веществом необходимо немедленно снять загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды и обратиться за неотложной помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Обсуждаю с психотерапевтом»: Бурунов о вероломном поступке Александра Петрова
17:00
И на Родине, и зарубежном: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
16:58
Нашелся живым: стала известна судьба пропавшего на Урале туриста
16:50
Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве
16:45
Виновен всего по двум пунктам: P. Diddу может получить совсем маленький срок
16:38
Блогер Александра Митрошина задолжала ФНС свыше 210 миллионов рублей

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео