Россиянину дали 22 года за подготовку терактов в Тамбове по заданию СБУ

Его завербовали в 2024 году через мессенджер Telegram.

Россиянина осудили на 22 года за подготовку терактов против судей в Тамбове по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). Также ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Российской Федерации Милосердова Алексея Юрьевича, 1980 года рождения, причастного к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб», — соообщили в ведомстве.

Первые четыре года заключения он проведет в тюрьме, а остальные 18 — в исправительной колонии строгого режима. По информации ФСБ, после начала спецоперации мужчина посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, включая сайты националистических организаций.

В 2024 году его завербовали украинские спецслужбы через мессенджер Telegram. По заданию СБУ Милосердов должен был совершить ряд терактов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств. ФСБ своевременно выявили и пресекли противоправную деятельность злоумышленника.

При задержании у мужчины изъяли два взрывных устройства, а также телефон, в котором была переписка с украинским куратором. В отношении Милосердова возбудили несколько уголовных дел, в том числе по статьям о государственной измене и о подготовке к теракту.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Ярославля за передачу данных об участниках СВО Украине. По статье о госизмене фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Россиянину дали 22 года за подготовку терактов в Тамбове по заданию СБУ
