«Сыну на лечение»: мошенник выманивал у Самбурской деньги на «покупку лекарств»

Мошенник пытался обмануть Самбурскую под предлогом сбора денег на помощь ребенку

Мошенник пытался обмануть актрису Настасью Самбурскую под предлогом денежной помощи на покупку лекарств. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Новый вид мошенничества. <…> Подошел мужчина, курьер, говорит, приехал из Волгограда, собирает сыну на лечение», — рассказала артистка.

Когда Самбурская начала расспрашивать подозрительного незнакомца о диагнозе, он стал давать размытые ответы. При этом мужчина путался и сначала говорил, что болеет ребенок, а потом — что жена.

Затем актриса попыталась узнать, что за препарат нужен «больному» — и на этот вопрос мошенник тоже не смог ответить. В качестве «доказательств» прохожий показал лишь исписанные от руки бумажки. Убедить Самбурскую в честности у афериста не получилось, и она отказала ему в помощи.

Не все подписчики поддержали актрису. Один из них упрекнул ее в «жадности», заявив, что из-за 100-200 рублей на лекарства она бы не обеднела. Один из комментаторов заявил, что даже если прохожий соврал, то попрошайничать ему приходится явно не от хорошей жизни, и саркастично посоветовал Самбурской «обратиться в прокуратуру».

