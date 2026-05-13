«Сыну на лечение»: мошенник выманивал у Самбурской деньги на «покупку лекарств»

Аферист не знал ни диагноза, ни названия препарата.

Мошенник пытался обмануть актрису Настасью Самбурскую под предлогом денежной помощи на покупку лекарств. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Новый вид мошенничества. <…> Подошел мужчина, курьер, говорит, приехал из Волгограда, собирает сыну на лечение», — рассказала артистка.

Когда Самбурская начала расспрашивать подозрительного незнакомца о диагнозе, он стал давать размытые ответы. При этом мужчина путался и сначала говорил, что болеет ребенок, а потом — что жена.

Затем актриса попыталась узнать, что за препарат нужен «больному» — и на этот вопрос мошенник тоже не смог ответить. В качестве «доказательств» прохожий показал лишь исписанные от руки бумажки. Убедить Самбурскую в честности у афериста не получилось, и она отказала ему в помощи.

Не все подписчики поддержали актрису. Один из них упрекнул ее в «жадности», заявив, что из-за 100-200 рублей на лекарства она бы не обеднела. Один из комментаторов заявил, что даже если прохожий соврал, то попрошайничать ему приходится явно не от хорошей жизни, и саркастично посоветовал Самбурской «обратиться в прокуратуру».

Ранее в Москве телефонные мошенники украли у 19-летней девушки более десяти миллионов рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

