Для самых важных целей: как работает РСЗО «Торнадо-С» на харьковском направлении

Самые укрепленные и важные цели на фронте доверяют расчетам высокоточной РСЗО «Торнадо-С». Экипажи этих машин не дают противнику закрепиться по всей линии боевого соприкосновения на харьковском и сумском направлениях. На их счету уничтоженные командные пункты и мосты, находящиеся за 100 километров от места пуска. Как слаженная работа позволяет нашим военным поражать даже неочевидные цели и что дает бойцам силы идти вперед — расскажет корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

На кадрах объективного контроля — снайперское попадание по фуре, которую ВСУ использовали на харьковском направлении в качестве склада комплектующих и пункта управления БПЛА. Хитрый ход противника раскусила наша разведка, а ликвидировала мощным ударом реактивная система залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север».

«Разведка летает, соответственно, засекли какую-то цель. Нам координаты дают, мы быстро экипируемся, выезжаем, отрабатываем и в укрытие. Так как у нас крупный калибр и это не простой РСЗО по типу „Град“, мы, так сказать, ответственно подходим к выбору целей, как и чем лучше поразить», — рассказал командир батареи с позывным «Хопер».

За противником наблюдают глубоко в тылу — как он стягивает личный состав, технику, готовится укрепиться или перебросить силы — и работают на упреждение.

«Преимущественно, конечно, это осколочно-фугасные снаряды для нанесения наибольшего ущерба противнику. Мощности данного боеприпаса вполне хватает, чтобы в радиусе 300–400 метров там просто ничего не осталось живого, а все, что остальное дальше, это уже будет второй эффект, как говорится, и психологический, и физический. Точность боеприпаса высокая, максимально высокая. То есть по работе можно увидеть, что в открытую дверь, грубо говоря, здание», — рассказал заместитель командира бригады с позывным «Муром».

Поэтому тактика «Торнадо» — это не ковровые бомбардировки по квадрату, а ликвидация конкретной важной цели. Например, расчеты уничтожают мосты, чтобы нарушить логистику ВСУ.

«Мы находимся на расстоянии от линии боевого соприкосновения. Дальность „Торнадо-С“ — более 120 километров. Тем не менее, здесь опасно. Для противника это приоритетная цель, ведь реактивные системы часто работают именно по командным пунктам», — пояснила корреспондент.

Это архивные кадры работы «Торнадо» по пункту временной дислокации в Мирополье на Сумщине, об освобождении которого сообщили в начале мая. Технические характеристики РСЗО позволяют бить по разным направлениям даже снарядами во время одного залпа. Это становится возможным благодаря автоматизированной системе управления наведением и огнем.

«Личный состав проявляет такой высокий интерес и гордится тем, что в их владении такое мощное оружие, они могут дать хороший отпор и показать, что сила русского оружия велика и его надо бояться», — добавил «Муром».

В расчете военнослужащие с простой мотивацией — они здесь из-за родных.

«Полтора года в этой части. Брат погиб, вот и пошел, если откровенно. Он был добрым. Всегда был за идею, за общее. Ради своей семьи, чтобы не было такого, как у них», — рассказал заместитель командира расчета боевой машины с позывным «Батыр».

«Кондрат» — пятый мужчина из семьи, который пришел на фронт добровольцем.

«Подписал контракт, потому что все братья, все здесь — двоюродные, родные. При встрече, думаю, как бы сядем за стол, будет о чем поговорить. Ничего тяжелого нету. Как говорится, научились, катаемся, отрабатываем, помогаем всем, чем можем», — поделился водитель-механик с позывным «Кондрат».

На переднем крае — тоже братья, даже если не по крови. При поддержке «Торнадо» наши штурмовые группы активно отодвигают линию боевого столкновения от госграницы в Курской и Белгородской областях. С начала года освободили 20 населенных пунктов на сумском и 17 — на харьковском направлениях.

