«Ты ничтожная»: Алена Кравец назвала свою приемную дочь «монстром»

Алена Кравец назвала свою приемную дочь монстром

Светская львица Алена Кравец и ее приемная дочь Даниэла устроили публичную ссору в эфире федерального канала. Стороны не выбирали выражений.

В студии также присутствовал биологический отец Даниэлы, которого девушка не признает за родителя.

«Я считаю, что это самозванец и обычный хайпожор. До теста ДНК я не верю ни одному слову», — заявила она.

Мужчина утверждает, что не знал о существовании дочери. Даниэла подчеркнула, что для нее настоящим отцом является Руслан Кравец, который воспитывал ее, тогда как отношения с приемной матерью были крайне натянутыми.

«Ты ничтожная, ты ужасная. Ты меня возила по полу волосами. На тебя можно подать в суд», — эмоционально отметила девушка.

В ответ Алена Кравец не стала сдерживать эмоций и назвала Даниэлу «монстром», обвинив в пиаре на ее имени.

«Только пиарится на мне можешь. Уберите от меня этого монстра. Какое счастье, что она не наша», — заявила Кравец, добавив, что не желает видеть приемную дочь и не хочет, чтобы та носила их фамилию.

До этого Кравец призвавалась, что несколько лет назад отдала свою приемную дочь Даниэлу обратно в детский дом. По словам знаменитости, девочка стала неуправляемой и доставляла много проблем. Сейчас Даниэле уже 18 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.