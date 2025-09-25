«Ты ничтожная»: Алена Кравец назвала свою приемную дочь «монстром»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 79 0

В конфликте также поучаствовал родной отец Даниэлы.

Ссора Алены Кравец с дочерью

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алена Кравец назвала свою приемную дочь монстром

Светская львица Алена Кравец и ее приемная дочь Даниэла устроили публичную ссору в эфире федерального канала. Стороны не выбирали выражений.

В студии также присутствовал биологический отец Даниэлы, которого девушка не признает за родителя.

«Я считаю, что это самозванец и обычный хайпожор. До теста ДНК я не верю ни одному слову», — заявила она.

Мужчина утверждает, что не знал о существовании дочери. Даниэла подчеркнула, что для нее настоящим отцом является Руслан Кравец, который воспитывал ее, тогда как отношения с приемной матерью были крайне натянутыми.

«Ты ничтожная, ты ужасная. Ты меня возила по полу волосами. На тебя можно подать в суд», — эмоционально отметила девушка.

В ответ Алена Кравец не стала сдерживать эмоций и назвала Даниэлу «монстром», обвинив в пиаре на ее имени.

«Только пиарится на мне можешь. Уберите от меня этого монстра. Какое счастье, что она не наша», — заявила Кравец, добавив, что не желает видеть приемную дочь и не хочет, чтобы та носила их фамилию.

До этого Кравец призвавалась, что несколько лет назад отдала свою приемную дочь Даниэлу обратно в детский дом. По словам знаменитости, девочка стала неуправляемой и доставляла много проблем. Сейчас Даниэле уже 18 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Необъяснимая тоска накатывает»: Шаляпин почтил память покойной жены
18:35
Выставку «Путешествие по России» теперь можно посетить в виртуальном формате
18:31
Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА
18:27
Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве
18:24
Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС
18:21
Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге

Сейчас читают

«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео