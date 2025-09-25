«Обсуждаю с психотерапевтом»: Бурунов о вероломном поступке Александра Петрова

Бурунов: обсуждаю с психотерапевтом назначение Петрова ведущим проекта вместо меня

Актер Сергей Бурунов прорабатывает назначение его коллеги, актера Александра Петрова, новым ведущим телепроекта «Форт. Возвращение легенды» у психотерапевта. С таким юмористическим подходом он прокомментировал ситуацию в беседе с изданием StarHit.ru.

По словам артиста, новость о том, что его коллега встанет у руля экстремального шоу, стала для него неожиданностью.

«Сначала вдохновился этой новостью, а потом она меня немножко подкосила, если честно. До сих пор обсуждаю с психотерапевтом, делаю капельницы с витаминами, чтобы стабилизироваться», — пошутил Бурунов.

При этом актер не отказал другу в поддержке и поделился опытом, который сам получил, ведя «Форт Боярд» с 2021 года. Он предупредил Петрова, чтобы тот «не поддавался на провокации» и не соглашался на опасные испытания, а также объяснил, как правильно работать с аудиосуфлером.

В рекламном ролике проекта Бурунов и Петров предстали в образах Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо из фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», что стало отсылкой к их дружбе и соперничеству.

Съемки шоу проходили в Кронштадте на территории кластера «Остров фортов», где были воссозданы старинные декорации: массивные ворота, пушки петровской эпохи и таинственная сокровищница. По легенде, участники должны будут разгадать тайну богатств Петра I, спрятанных в форте «Кроншлот».

Каждый выпуск будет включать зрелищные испытания — на высоте, в воде, среди диких животных и в мрачных кельях крепости.

