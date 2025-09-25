«Заворотнюк меня бы поддержала»: Олеся Иванченко о хейте из-за роли няни

Олеся Иванченко: хочется верить, что Анастасия Заворотнюк меня бы поддержала

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, исполнившая главную роль в новом сериале «Няня Оксана», призналась, что съемки проекта стали для нее тяжелым психологическим испытанием. Девушка столкнулась с хейтом. Но ей бы хотелось верить, что актриса Анастасия Заворотнюк ее бы поддержала.

После объявления о запуске картины актриса и телеведущая столкнулась с волной критики. Зрители увидели в шоу сходство с легендарной «Моей прекрасной няней» и начали сравнивать ее с покойной Заворотнюк.

«Мне бы очень хотелось познакомиться с ней (Анастасией Заворотнюк. — Прим. ред.) лично, но судьба распорядилась иначе. Я смотрела интервью, слышала много отзывов от коллег по сериалу „Моя прекрасная няня“. Все говорят о ней как о добром и хорошем человеке. Мне почему-то хочется верить, что, если бы она была жива, она бы меня поддержала», — рассказала она в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Иванченко рассказала, что болезненно воспринимала эти нападки и даже задумывалась отказаться от роли. По рекомендации режиссера Жоры Крыжовникова она четыре месяца работала с психоаналитиком, чтобы преодолеть зажимы и разрешить себе принять роль. Тем не менее, на площадку Иванченко пришла в состоянии депрессии.

«По сути, все 60 съемочных смен я провела в депрессии. Я понимала, что мне тяжело, что я не готова, но старалась делать все душой», — рассказала Иванченко.

Олеся вспоминала, что во время работы ей приходилось вставать в пять утра и параллельно участвовать в других проектах. Такие нагрузки привели к сбоям в организме: у нее проявились симптомы психосоматических расстройств — нервная крапивница, бессонница и панические состояния. Позже врачи диагностировали у нее генерализованное тревожное расстройство и маскированную депрессию.

Несмотря на трудности, Иванченко подчеркнула, что вложила душу в образ няни Оксаны и верит, что ее старания будут замечены зрителями.

