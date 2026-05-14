Начал с собаки и ребенка: злобный бобр осадил частный дом и выгнал оттуда хозяев

В Чехии злобный бобр осадил частный дом и выгнал оттуда хозяев

В городе Климковице на северо-востоке Чехии агрессивно настроенный речной бобр незаконно занял частный пруд и совершил нападение на членов семьи владельца участка. Об этом сообщил портал iDNES.

Инцидент потребовал вмешательства сразу нескольких подразделений экстренных служб, включая муниципальную полицию и бригаду профессиональных пожарных.

Разъяренное животное, решившее обустроить себе жилище на охраняемой территории, сначала атаковало домашнюю собаку, а затем переключило свою агрессию на дочь хозяина дома.

«Ситуация была серьезной, поэтому мы также вызвали на помощь профессиональных пожарных», — подчеркнул офицер городской полиции.

По его словам, к моменту прибытия патруля зверь вел себя внешне спокойно и сидел на берегу. Там он уже начал рыть нору для постоянного проживания.

Несмотря на привлечение специалистов, спецоперация по поимке нарушителя спокойствия не увенчалась успехом. Полицейские удерживали оцепление вокруг животного до появления пожарных, которые планировали использовать специальное снаряжение для отлова.

Однако бобр оказался хитрее и проворнее спасателей. Пресс-секретарь пожарной службы подтвердила, что после нескольких неудачных попыток захвата грызун просто скрылся в неизвестном направлении, оставив за собой право на территорию.

Владелец участка теперь обязан незамедлительно связаться с экстренными службами при повторном появлении «захватчика». Примечательно, что власти Климковице официально предупредили горожан через социальные сети о потенциальной опасности, исходящей от этого конкретного бобра.

Эксперты-зоологи напомнили, что укусы данных животных крайне опасны из-за высокого риска инфицирования.

