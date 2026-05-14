Рубио: США и Китай могут начать совместную борьбу с производством фентанила

США и Китай могут начать совместную работу по борьбе с распространением фентанила. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Китай благодаря своей системе действительно способен серьезно пресечь это (производство фентанила. — Прим. ред.). Это помогло бы снизить смертность от фентанила в США», — отметил американский госсекретарь.

Фентанил — синтетический наркотик. Его распространение привело к настоящей эпидемии передозировок в США. По данным американских спецслужб, химические компоненты для его производства создаются на заводах в Китае.

Обсуждение сотрудничества произошло во время переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рубио назвал успехом сам факт поездки президента США Дональда Трампа в Китай. По его словам, одно дело — телефонный разговор и пресс-релиз, и совсем другое — личная встреча лидеров стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.