«Мое тело — мое дело»: Дана Борисова ответила на критику после новой пластики

Мария Щелканова
За последний год звезда четыре раза ложилась на хирургический стол.

За что в инетернете хейтят Дану Борисову

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дана Борисова ответила на критику фанатов о ее любви к пластическим операциям

Телеведущая Дана Борисова ответила на негативные замечания поклонников о ее внешности после последней очередной пластической операции — биоревитализации лица. Об этом звезда сообщила в интервью блогеру Алене Жигаловой.

По словам знаменитости, к критике фанатов у нее уже выработался иммунитет, и нелестные комментарии не затрагивают ее жизнь.

«На переделанную я совсем не похожа, и на азиатку тоже. У меня стальные нервы и иммунитет к хейтерам, но даже мне очень неприятны эти дни, когда каждый, кому не лень, обсуждал мою внешность. Мое тело — мое дело. Главное, чтобы я сама была довольна», — сказала телеведущая.

Также Борисова опровергла мнение о том, что она зависима от хирургических вмешательств.

«Зачем-то к моему внешнему виду приплели историю с зависимостью — это не от большого ума», — уточнила Борисова.

Дана напомнила, что за последний год ей провели четыре операции, и непривлекательный внешний вид сейчас объясняется периодом восстановления.

Ранее Дана Борисова появилась на телевизионном шоу с отеками на лице и нездоровым внешним видом. Именно это и спровоцировало фанатов попытаться открыть Дане глаза, что постоянными походами к пластическим хирургам она только портит свою естественную красоту. У многих подписчиков также появилось мнение, что опухлости на лице вызваны употреблением алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал, почему шоумен Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

