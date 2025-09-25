Нашелся живым: стала известна судьба пропавшего на Урале туриста

Пропавшего на Урале туриста нашли

Федор Медведев, 43-летний турист, который исчез в Уральских горах, был найден живым. Его жена поделилась радостной новостью. На кадрах, предоставленных 5-tv.ru, видно, как счастливая женщина обнимает супруга, и они оба плачут, не в силах сдержать эмоции от долгожданной встречи.

По информации, предоставленной спасателями из «РМК Поиск», неудачливого мужчину обнаружили в лесу в состоянии средней тяжести. На кадрах заметно, что у него сильно повреждена рука. В настоящее время он находится в больнице, откуда его планируют перевезти в Екатеринбург для дальнейшего обследования и лечения.

Инцидент произошел 18 сентября, когда Медведев поднимался на Конжаковский камень вместе с группой туристов. Во время восхождения он решил уйти в лес, чтобы собрать шишки, но не вернулся обратно. Поиски начались незамедлительно, и спустя несколько дней напряженной работы спасателей, его удалось найти.

