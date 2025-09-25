Нашелся живым: стала известна судьба пропавшего на Урале туриста

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 32 0

Его жена не смогла сдержать слез.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавшего на Урале туриста нашли

Федор Медведев, 43-летний турист, который исчез в Уральских горах, был найден живым. Его жена поделилась радостной новостью. На кадрах, предоставленных 5-tv.ru, видно, как счастливая женщина обнимает супруга, и они оба плачут, не в силах сдержать эмоции от долгожданной встречи.

По информации, предоставленной спасателями из «РМК Поиск», неудачливого мужчину обнаружили в лесу в состоянии средней тяжести. На кадрах заметно, что у него сильно повреждена рука. В настоящее время он находится в больнице, откуда его планируют перевезти в Екатеринбург для дальнейшего обследования и лечения.

Инцидент произошел 18 сентября, когда Медведев поднимался на Конжаковский камень вместе с группой туристов. Во время восхождения он решил уйти в лес, чтобы собрать шишки, но не вернулся обратно. Поиски начались незамедлительно, и спустя несколько дней напряженной работы спасателей, его удалось найти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Обсуждаю с психотерапевтом»: Бурунов о вероломном поступке Александра Петрова
17:00
И на Родине, и зарубежном: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
16:58
Нашелся живым: стала известна судьба пропавшего на Урале туриста
16:50
Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве
16:45
Виновен всего по двум пунктам: P. Diddу может получить совсем маленький срок
16:38
Блогер Александра Митрошина задолжала ФНС свыше 210 миллионов рублей

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео