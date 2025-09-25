Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

В музей поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности.

Почему в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса в своем Telegram-канале.

«В Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после проверки всех залов и служебных помещений угроз обнаружено не было. На текущий момент музей функционирует в штатном режиме.

«Если ваш визит прервала эвакуация, вы можете вернуться в музей сегодня или в любой другой день его работы», — отметили в пресс-службе учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Эрмитаже обновили гардероб музейных смотрителей. Для них придумали новую, узнаваемую форму, чтобы каждый посетитель четко знал, к кому можно обратиться с вопросом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

