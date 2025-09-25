Патрушев: Индия — один из ключевых партнеров России на мировой арене

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 40 0

С каждым годом российско-индийское экономическое взаимодействие приобретает все более впечатляющие масштабы.

Индия является одним из ключевых соратников России на международной арене. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Патрушев передал главе индийского правительства теплые пожелания и поздравления с днем рождения от имени президента России Владимира Путина.

«Независимая и ответственная политика Индии является важной составляющей обеспечения глобальной безопасности и стабильности. С каждым годом российско-индийское экономическое взаимодействие приобретает  все более впечатляющие масштабы. В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг исторического максимума», — отметил российский вице-премьер.

В рамках встречи также обсуждались перспективы заключения соглашения о зоне свободной торговли между Индией и странами Евразийского экономического союза. Кроме того, стороны затронули идею создания Зерновой биржи БРИКС — инициативы, которая должна усилить обмен агропродукцией между государствами-участниками.

Патрушев заверил, что Россия будет и дальше активно работать над укреплением партнерства с Индией и поддержанием конструктивного диалога по всем аспектам отраслевого сотрудничества.

