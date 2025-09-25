Умер английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 22 0

Причина смерти не раскрывается.

Кто сегодня умер в Великобритании

Фото: Getty Images/Future

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Английский рок-музыкант Дэнни Томпсон скончался в возрасте 86 лет в Великобритании. Об этом сообщает издание Guardian. Причина смерти не раскрывается.

Дэнни Томпсон — английский продюсер и музыкант. Родился в 1939 году. В детстве освоил игру на нескольких музыкальных инструментах: тромбоне, гитаре, трубе, мандолине и контрабасе.

В 1955 году начал музыкальную карьеру, а в 1964 присоединился к группе Blues Incorporated и играл в ней три года. С 1967 года начал развивать сольную карьеру, основал фолк-джазовую группу Pentangle, а также выпустил шесть музыкальных альбомов.

Супругой музыканта была Дафна, в браке у пары родился сын Дэнни-младший. Звездный наследник продолжил дело отца и играл на барабанах в группе Hawkwind.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер сооснователь британской рок-группы Supertramp Ричард Дэвис. Он скончался на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием крови.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:23
Группа 25/17 презентовала песню «Воля» о Степане Разине
20:09
Умер английский рок-музыкант Дэнни Томпсон
20:02
Ассистент учителя арестован за распыление «фекального спрея» в школе
20:00
«Искусный скряга»: китайский студент вынужден питаться кошачьим кормом ради экономии
19:52
Взрыв на почте: как петербуржец оказался фигурантом дела о теракте
19:36
Тело бывшего петербургского чиновника Федотова нашли в Подмосковье

Сейчас читают

«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
И на Родине, и за рубежом: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео