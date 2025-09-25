Умер английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

Английский рок-музыкант Дэнни Томпсон скончался в возрасте 86 лет в Великобритании. Об этом сообщает издание Guardian. Причина смерти не раскрывается.

Дэнни Томпсон — английский продюсер и музыкант. Родился в 1939 году. В детстве освоил игру на нескольких музыкальных инструментах: тромбоне, гитаре, трубе, мандолине и контрабасе.

В 1955 году начал музыкальную карьеру, а в 1964 присоединился к группе Blues Incorporated и играл в ней три года. С 1967 года начал развивать сольную карьеру, основал фолк-джазовую группу Pentangle, а также выпустил шесть музыкальных альбомов.

Супругой музыканта была Дафна, в браке у пары родился сын Дэнни-младший. Звездный наследник продолжил дело отца и играл на барабанах в группе Hawkwind.

