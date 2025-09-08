Умер сооснователь британской рок-группы Supertramp Ричард Дэвис

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Более десяти лет музыкант боролся с онкологическим заболеванием.

Фото: www.globallookpress.com/Istvan Bajzat

Сооснователь и автор песен британской рок-группы Supertramp Ричард Дэвис умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни. С соответствующим заявлением музыкальный коллектив выступил на своей официальной странице в соцсетях.

В сообщении указано, что Дэвис ушел из жизни в субботу, 6 сентября, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием крови.

Ричард Дэвис родился 22 июля 1944 года в Суиндоне в Великобритании. Вместе с Роджером Ходжсоном он основал в 1970 году группу Supertramp, команда выпустила более десяти студийных альбомов. Мировую популярность им принес диск 1979 года «Breakfast in America». После его выхода группе получила премию «Грэмми».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Милане попрощались с модельером Джорджо Армани. Церемонию посетило несколько тысяч человек.

* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

