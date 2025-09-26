В США многодетная мать вызвала скорую к разложившемуся трупу малолетнего сына

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Женщина была не в себе и удивилась, узнав, что ребенок умер давно.

В США мать вызвала медиков к разложившемуся трупу ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США многодетная мать вызвала скорую к уже разложившемуся трупу ее сына, которому было около двух лет. Об этом сообщает издание People.

28-летняя жительница штата Индиана Софи Игу сообщила работникам экстренной службы, что нашла малолетнего сына Джаспера мертвым. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции и медики обнаружили во дворе дома женщину, державшую в руках сверток с трупом ребенка.

По словам женщины, как только она нашла бездыханное тело малыша, сразу же вызвала специалистов. Однако, эксперты уточняют, смерть ребенка наступила давно, и на момент вызова тело находилось на стадии значительного разложения.

«Детективы отметили, что ребенок выглядел «крайне истощенным», под кожей были видны кости и «почти полное отсутствие подкожного жира»,— говорится в публикации.

Также поведение Игу вызвало много вопросов у шерифа. Девушка была удивлена, когда ей сообщили, что ребенок мертв продолжительное время, на что она ответила: «Я это сделала? Я сейчас отправлюсь в тюрьму?»

Кроме того, в материалах описывается состояние дома, в котором проживала семья. Комнаты были  переполнены мусором и заражены насекомыми. 

С женщиной проживало еще двое несовершеннолетних детей, четырех и восьми лет. Они были переданы под опеку Департамента по делам детей штата Индиана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американка тайно родила четверых детей и убила их.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 сентября п...

Последние новости

5:40
Зеленского обвинили в поставках оружия наркокартелям
5:33
В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности
5:32
«Инвестиция в будущее»: в Госдуме предложили ввести бесплатное горячее питание в школах
5:17
В Санкт-Петербурге покажут балет Шостаковича «Светлый ручей»
5:16
В США многодетная мать вызвала скорую к разложившемуся трупу малолетнего сына
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 сентября по 5 октября

Сейчас читают

Тело бывшего петербургского чиновника Федотова нашли в Подмосковье
Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
Нашелся живым: стала известна судьба пропавшего на Урале туриста
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости