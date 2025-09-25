«Искупление было самым безболезненным»: Газманову посоветовали забыть о деньгах

Газманову посоветовали забыть о потерянных деньгах

Ясновидящая и участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова высказалась о ситуации, в которую попал певец Олег Газманов. По ее словам, артисту не стоит пытаться вернуть потерянные 600 миллионов рублей в результате мошеннических схем в отношении его семьи — лучше отпустить произошедшее и двигаться дальше. Ее слова приводит 7Дней.ru.

Экстрасенс подчеркнула, что певец должен был пережить определенную потерю для восстановления жизненного баланса. Она назвала произошедшее сложной, но не катастрофической ситуацией, и рекомендовала Газманову признать ошибки и извлечь уроки.

Кузнецова отметила, что у артиста было предчувствие, когда он передавал средства его бывшему другу - предпринимателю Геворку Саркисяну, но он не прислушался к собственной интуиции.

При этом ясновидящая обратила внимание, что медийные личности часто становятся жертвами аферистов — как брачных, так и финансовых.

«Очень часто мы видим истории, подобные Газманову. И нам кажется: „Как же так? Это же уважаемый человек! Как он мог допустить подобную ошибку? Если он смог заработать столько денег, как он мог так легко отдать?“ Но дело в том, что медийные люди все нуждаются в энергетической подпитке, стабильном поле. Но в ответ происходит аккумулирование баланса. Мне очень жалко потерю Олега Газманова, но, с другой стороны, финансовая потеря не самые страшная. И он лично понимает, что его искупление было самым безболезненным, которое он мог понести», — размышляет ясновидящая.

Артист обратился в правоохранительные органы с подозрениями в том, что он и его жена стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году певец и его супруга одолжили Саркисяну крупную сумму. Эти средства Саркисян якобы собирался использовать в качестве инвестиций.

Как рассказывал Газманов, Саркисян обманывал его на протяжении шести лет, отказываясь возвращать деньги сначала под предлогом пандемии коронавируса, а затем из-за начала СВО.

