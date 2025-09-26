Вам доставка: мошенники все чаще обманывают россиян, представляясь курьерами

Мошенники все чаще обманывают россиян, представляясь курьерами

Злоумышленники активно звонят россиянам под видом курьеров с просьбой получить одноразовые банковские коды, сообщили в пресс-службе Центробанка России. Они заявляют, что товар доставлен, и просят подтвердить его получение. В теме разобрались «Известия».

Сценариев много

Одной из популярных уловок мошенников остаются телефонные звонки, в ходе которых они убеждают человека перевести средства на якобы «защищенный» или «специальный» счет в Центральном банке. Такие счета на самом деле не существуют, уточнили в пресс-службе ЦБ.

«Мы постоянно следим за распространением мошеннических сценариев. И если фиксируем массовое применение новых схем, то публикуем информацию об этом на своем сайте в разделе „Противодействие мошенническим практикам“. Банк России рекомендует клиентам банков не скачивать по просьбе незнакомых лиц какие-либо мобильные приложения или программы, не совершать никакие действия в банковских и иных приложениях, не переходить по неизвестным ссылкам», — сообщили в регуляторе.

ЦБ напомнил, что разглашать личные данные и финансовую информацию посторонним лицам категорически нельзя, независимо от того, какой повод или метод убеждения используется. Если возникли сомнения по поводу безопасности средств, рекомендуется обратиться в банк по телефону, указанному на официальном сайте или на обратной стороне карты.

Мошенники также часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и утверждают, что произошла утечка данных в организации, где вы раньше работали. Под предлогом возбужденного уголовного дела они требуют не разглашать информацию и «содействия в поимке злоумышленников из банковской среды», рассказал эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Олег Степанов.

Он добавил, что под «содействием» понимается требование под контролем снять средства со своего счета и положить их в банковскую ячейку, что якобы поможет поймать преступников. После таких операций мошенники делают номера недоступными, а переписка в мессенджерах удаляется.

Какое наказание ждет телефонных мошенников

Согласно российскому законодательству, за мошенничество, в том числе телефонное, предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнула в беседе с «Известиями» Лали Чебуханова, доцент НОЦ «Правовые исследования», заместитель декана факультета искусственного интеллекта РУДН.

Несмотря на это, масштабы мошенничества остаются значительными, и появляются новые способы обмана. В 2025 году был принят закон, направленный на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством. Принятые меры уже позволили повысить бдительность граждан.

«Кроме того, сейчас рассматриваются новые меры — второй пакет антимошеннических действий, связанных с ограничениями по количеству банковских карт, передачей данных мобильными операторами и прочее. Однако борьба с мошенниками осложняется новыми технологиями типа голосового клонирования и многоканальных атак, требующими комплексного подхода и межведомственного взаимодействия», — отметила Чебуханова.

Как защититься от мошенников

Основные меры защиты от телефонного мошенничества через звонки и мессенджеры можно разделить на два направления — технические и социальные, рассказал Дмитрий Дудков, специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству. К техническим мерам относятся действия мобильных операторов, которые отслеживают подозрительные звонки. Также известные IT-компании разрабатывают приложения или добавляют функции, которые позволяют определять, если звонок поступает от мошенников.

«Главный способ защиты, доступный каждому пользователю, — принцип „нулевого доверия“. Этот принцип предполагает недоверие по умолчанию к тем, кого вы не знаете лично, кто звонит с незнакомых номеров, тем, кто обращается со странными нетипичными просьбами или пытается получить от вас конфиденциальную информацию», — советует Дудков.

Эксперт рекомендует просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Этот совет особенно важен для детей, которые используют телефоны, в основном, для связи с родителями и близкими.

Современные технологии, такие как искусственный интеллект, позволяют мошенникам использовать голосовые дипфейки для создания фальшивых разговоров. Поэтому если вам звонит незнакомец, лучше сразу положить трубку. Это особенно важно, если звонящий пытается заставить вас сообщить конфиденциальную информацию, например, код подтверждения из СМС.

Эксперт также посоветовал не перезванивать на входящие вызовы с незнакомых номеров. Если необходимо связаться с организацией, лучше позвонить по номеру, который указан на ее официальном сайте.

Важно помнить, что сотрудники компаний и представители органов власти не будут звонить с мобильных номеров и общаться в мессенджерах.

В случае же с курьерами, есть единственный случай, когда он может позвонить клиенту — ради уточнения срока доставки или адреса. Во всех остальных случаях это почти гарантированно мошенники.

