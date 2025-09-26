Германия и Латвия: заявки на кинофестиваль в ДНР поступили из 12 стран

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Показ картин пройдет в городах Донбасса, а также Кемеровской области.

Из каких стран поступили заявки на кинофестиваль в ДНР

Фото: 5-tv.ru

На Первый Донецкий международный кинофестиваль поступили заявки из 12 стран

Организаторы первого Донецкого международного кинофестиваля (ДМКФ) в ДНР получили заявки от кинематографистов из 12 стран. Об этом ТАСС рассказала директор киностудии «Донфильм» Екатерина Лашина.

«Заявки поступили из 108 городов 12 стран, включая Германию, Египет, Израиль, Казахстан, Латвию, Узбекистан, Эквадор и другие. Больше всего пришло короткометражек, за ними по количеству заявок идут документальные фильмы. Полнометражных и анимационных — меньше», — отметила Лашина.

Она уточнила, что в рамках мероприятия пройдет встреча кинематографистов с сотрудниками донецкой мультстудии, а также студентами Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова.

По словам Лашиной, в четырех номинациях организаторы получили 879 заявок. В шорт-лист попали 84 картины. В финал же прошел 21 фильм.

Площадками для показа фильмов в рамках фестиваля станут кинотеатры, киностудия и местные школы. Кроме того, картины продемонстрируют в учебных заведениях Мариуполя и Анжеро-Судженска (Кемеровская область). Здание Союза художников ЛНР выбрали в качестве площадки фестиваля в Луганске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве стартовала «Российская креативная неделя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Готовьтесь к переменам: китайский гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 о...

