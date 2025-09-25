Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве
На форуме обсудят социальный контент в отечественном кинематографе.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
«Российская креативная неделя» стартовала в Москве
В Москве стартовала «Российская креативная неделя». В столице собрались свыше 350 спикеров из всех регионов и десяти стран. Они обсуждают стратегию развития экономики, ориентированную на традиционные ценности и инновации, а также роль креативных индустрий в улучшении качества жизни.
Уже завтра Национальная Медиа Группа представит рейтинг социального контента в российском кинематографе.
«Зритель ждет социально преобразующего контента, ждет тем. И, в том числе, благодаря этому, растет позитивное отношение к российскому кино. Надо сказать, для меня были шокирующие цифры. Мы, когда первый раз сделали исследование, чуть больше 60% позитивно оценивали российский кинематограф. В 2024 году 94% наших зрителей позитивно оценивают наше кино. У нас на 26 процентных пункта за четыре года выросло отношение зрителя», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.
В качестве ярких примеров именно социально-значимого контента Светлана Баланова привела мультфильм «Три кота» и сериал «Ландыши» Национальной Медиа Группы.
