Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве

«Российская креативная неделя» стартовала в Москве

В Москве стартовала «Российская креативная неделя». В столице собрались свыше 350 спикеров из всех регионов и десяти стран. Они обсуждают стратегию развития экономики, ориентированную на традиционные ценности и инновации, а также роль креативных индустрий в улучшении качества жизни.

Уже завтра Национальная Медиа Группа представит рейтинг социального контента в российском кинематографе.

«Зритель ждет социально преобразующего контента, ждет тем. И, в том числе, благодаря этому, растет позитивное отношение к российскому кино. Надо сказать, для меня были шокирующие цифры. Мы, когда первый раз сделали исследование, чуть больше 60% позитивно оценивали российский кинематограф. В 2024 году 94% наших зрителей позитивно оценивают наше кино. У нас на 26 процентных пункта за четыре года выросло отношение зрителя», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

В качестве ярких примеров именно социально-значимого контента Светлана Баланова привела мультфильм «Три кота» и сериал «Ландыши» Национальной Медиа Группы.

