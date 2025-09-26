Хочет на свободу: «Битцевский маньяк» попросил смягчить ему наказание

Битцевский маньяк Пичушкин попросил смягчить ему наказание

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», обратился в Верховный суд Российской Федерации с обжалованием своего приговора, добиваясь изменения пожизненного заключения на 25 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Пичушкин был не согласен с вынесенным приговором, отметив наличие, на его взгляд, «множества смягчающих обстоятельств». Среди них — чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следственными органами, положительные характеристики и отсутствие судимостей в прошлом.

Тем не менее, в Верховном суде его прошение о смягчении наказания не удовлетворили.

На счету «Битцевского маньяка» 49 жертв. Он орудовал в 1990-2000-х, и все его преступления характеризовались особой жестокостью.

В октябре 2007 года Московский городской суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он отбывает наказание в колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

По заключению экспертов, Александр Пичушкин признан вменяемым, однако ему диагностировали шизопатическое расстройство.

