Спасенный на Урале турист получил ожоги рук, отбиваясь от волков горящими поленьями

Раскрыты подробности спасения пропавшего на Урале туриста

Грандиозная поисковая операция завершилась в Свердловской области. Десятки человек целую неделю пытались найти пропавшего жителя Екатеринбурга. Он отбился от группы, заблудился в горах и все это время скитался по тайге. Несколько раз жизнь туриста была в опасности — ему пришлось отбиваться от медведей и волков. То, что потерявшийся выжил, называют настоящим чудом. Ведь у места, где все произошло, дурная слава. Почему — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

В первые минуты встречи жены и пропавшего мужа эмоции сдерживать трудно, надежды на его спасение уже почти не оставалось. Мужчина с обугленными пальцами — турист из Екатеринбурга Федор Медведев, неделю он провел в лесу на Урале совершенно один.

18 сентября он отправился в лес на сбор шишек, но очень скоро отделился от группы. Вокруг — непроходимая тайга. Все произошло на самой высокой точке Свердловской области, в лесах горы Конжак. Многие даже считают эти земли мистическими. Местные уверяют, что техника там словно начинает сходить с ума, кругом магнитные аномалии, а туристов якобы сбивают с пути некие «призраки горы», и шансов на спасение нет. С этим не готова была смириться жена Федора — Юлия Медведева.

«Искали все, не останавливаясь. Приехало очень много друзей, которые тоже не останавливались ни днем, ни ночью, они жили в лесу. В лесу, в палатках, с женами приехали. Жены готовили, кормили. Ребята просто ходили, ходили, ходили безостановочно», — вспоминает женщина.

Спецслужбы, волонтеры и друзья Федора искали и днем, и ночью. Приходилось пересекать реки на квадроциклах, многие километры обошли пешком, использовали даже дроны, но следов не было никаких.

Сам Федор, тем временем, буквально боролся за свою жизнь. Он рассказал «Известиям», как прошла первая ночь в лесу, и почему он получил ожоги.

«Сделал задымление, чтобы какой-то знак хотя бы подать о себе. Ну и остался ночевать там. В первую уже ночь пришли волки. Ангел-хранитель, наверное, разбудил. И когда я только очнулся, я увидел шорох рядом с собой. Хватился за костер и начал… горячие палки кидать», — рассказывает мужчина.

С дикими животными ему пришлось столкнуться еще не раз: из-за угрозы Федор практически не спал семь суток, дежурить было некому. Днем он шел, оставлял засечки на деревьях, пытался подать хоть какие-то знаки людям, ночью разжигал костры. В итоге мужчина нашелся тоже, можно сказать, мистическим образом — он сам вышел к спасательному лагерю. Говорит: сердце подсказало.

