«Позвоните в МЧС»: матери пропавших туристок в Карачаево-Черкесии об их последнем звонке

Евгения Алешина
Девушки просили о помощи.

Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки просили о помощи по телефону 4 мая

Пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристки, Виктория и Дарья, выходили на связь по спутниковому телефону и просили о помощи. Об этом рассказала мама Виктории Татьяна Гасанова в беседе с 5-tv.ru.

«[Вчера] в семь вечера выходила по спутниковому телефону, но откуда он у нее, я до сих пор не знаю», — рассказала женщина о дочери.

Девушки пытались связаться со спасателями и просили о помощи в спуске. После этого связь с ними оборвалась. По словам Татьяна, туристки были знакомы давно. При этом для Виктории это путешествие в горы Карачаево-Черкесии не было первым: гад назад она приезжала туда в составе группы. Также она ездила в Хибины и на Алтай.

Как отметила мама Дарьи, Оксана Парамонова, она не могла нормально пообщаться с дочерью с 26 апреля.

«Мама, мама позвоните в МЧС», — с этой фразой позвонила ей дочь по спутниковой связи 4 мая.

Известно, что Виктория и Дарья выдвинулись в горы вдвоем 24 апреля в городе Теберда в Карачаевском районе. Туристки должны были выйти к поселку Архыз в Зеленчукском районе 3 мая, но перестали выходить на связь. Протяженность маршрута составляет порядка 60 километров по горной местности.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели ищут двух потерявшихся туристок в Карачаево-Черкесии. На поиски направлены 15 спасателей. Планируется обследовать два района, заявленных в их регистрационной карточке — это село Красный Карачай через перевал Муха, а также Архызское седло с Марухским ущельем.

