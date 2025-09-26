В Луганске предотвращен теракт против высокопоставленного военного Росгвардии

|
Мария Гоманюк
Эксклюзив

Подозреваемый действовал в интересах украинских спецслужб.

Теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии предотвратили сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) вместе с коллегами из ФСБ России. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточнялось, что жителя региона задержали. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчина подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке теракта.

«В августе 2025 года в ходе обыска оперативники нашли и изъяли у злоумышленника взрывчатку», — отметила Волк.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в числе которых незаконное хранение взрывчатых устройств, подготовка к преступлению и террористическому акту. В ведомстве заявили, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и регулярно находился с ними на связи.

«С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию. В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний», — добавила Волк.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге.

