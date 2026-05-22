Разрушительная стихия: синоптик предупредил о возможном смерче в Подмосковье

Лилия Килячкова
Жителям столичного региона стоит подготовиться к резкому удару стихии и экстремальным осадкам.

Прогноз погоды на 22 мая в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Синоптик Тишковец: смерч может сформироваться в Подмосковье 22 мая

Вероятность образования разрушительного смерча на севере Московской области прогнозируется во второй половине дня 22 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам эксперта, 22 мая станет финальным аккордом периода аномально высоких температур в Центральной России, после чего регион окажется во власти холодного атмосферного фронта.

Синоптик отметил, что к вечеру небо над Москвой и областью затянут тяжелые свинцовые облака, вертикальная протяженность которых может достигать 12 километров. Такая мощная облачность создаст идеальные условия для возникновения опасных метеорологических явлений в нескольких районах. Специалист подчеркнул, что зона риска не ограничивается только границами Подмосковья.

«К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч! Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра — на каждый метр квадратный московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды», — предупредил Тишковец.

Таким образом, интенсивные осадки будут сопровождаться резким ухудшением видимости и сильным ветром, способным нанести ущерб городской инфраструктуре и создать угрозу безопасности граждан.

