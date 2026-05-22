ЦБ призвал Минцифры включить все банки в «белые списки»

Набиуллина: ЦБ и Минцифры обсуждают включение всех банков в «белые списки»

Банк России обсуждает с Минцифры возможность включить все банки в «белые списки» онлайн-сервисов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе VIII съезда Ассоциации банков России.

По ее словам, правильным вариантом было бы включение в такие списки всех кредитных организаций, у которых есть лицензия. Также Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит обсуждать этот вопрос с Минцифры.

Однако подключить все банки сразу невозможно из-за технологических ограничений, поэтому процесс будет проходить поэтапно.

Глава ЦБ подчеркнула, что такая очередность должна быть справедливой. На первом этапе в перечень могут войти крупные, системно значимые и критически важные сервисы. Помимо банков, рассматриваются и страховые компании.

В данный момент ЦБ вместе с другими участниками готовит критерии, по которым будет понятно, какие организации попадут в список первыми.

Механизм «белых списков» в России разрабатывается при участии крупнейших операторов связи с 2025 года. Он должен сохранять доступ к социально значимым онлайн-сервисам даже при ограничениях интернета. В перечень уже входит более 120 из них.

