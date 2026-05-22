«Разбудили, когда взрывы начались»: пострадавшая об ударе по колледжу в ЛНР

Удары по общежитию в Старобельске начались, когда все спали

Удары украинских беспилотников по колледжу и общежитию в Луганской Народной Республике наносили, когда учащиеся спали. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала Диана — одна из пострадавших при атаке.

«Где-то плюс-минус часов в десять почти у нас взрывы начались. Раз семь, наверное, мы слышали эти взрывы. Потом нас через время распустили, положили спать. Меня девочки уже будят с тем, что взрывы начинаются. Где-то недалеко от нас летит», — вспоминала девушка.

Она с двумя подругами попытались покинуть здание, но Диана выбежать из общежития не успела. На пятом этаже ее привалила плита. Остальных деталей до самого спасения девушка не помнит.

Одна из подруг позднее оказалась с ней в одной больнице. О судьбе второй девушки они ничего не знают.

«Они, когда выбежали на улицу, их приглушило немножко, и та упала с криком: „Рука!“ <…> Что с ней сейчас, вообще неизвестно. То есть она считается без вести пропавшей. Ее до сих пор не могут найти. Мы не знаем, где она. Но мы надеемся, что с ней все хорошо, и ее уже подобрали, и в Луганск увезли», — рассказала Диана.

Сама она получила минимальные травмы на шее, затылке и ногах. Ей врачи наложили несколько швов. Однако, когда ученица колледжа встает на ноги, у нее начинает кружиться голова и звенеть в ушах.

Свое спасение Диана помнит смутно. Когда впервые очнулась, начала кричать и звать на помощь. На тот момент спасатели уже начали разбирать завалы. Но их действия в памяти девушки отложились урывками.

«Я чувствовала, как со мной пытались разговаривать, как меня тащили через плечо. Потом уже полностью я очнулась, когда мне начали промывать глаза, потому что они у меня все в пыли были. Это где-то около четырех часов утра уже было», — уточнила девушка.

Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек.

По предварительным данным, погибли четыре человека и 39 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

