Упала в воду: в Южной Осетии россиянку могло унести течением реки в Грузию

Мария Гоманюк

Женщина приехала в республику из подмосковных Химок в составе съемочной группы, представлявшей документальный фильм об участниках СВО.

Фото, видео: Telegram/МЧС Республики Южная Осетия/mchsruo; 5-tv.ru

Россиянку, упавшую в реку Лиахва в Южной Осетии, могло унести течением в Грузию. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава югоосетинской делегации в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев.

Женщина 1974 года рождения упала в воду вечером 21 мая. Спасатели искали ее вдоль берега, однако безрезультатно. Южноосетинская сторона обратилась к грузинской с просьбой о помощи.

По данным МЧС Южной Осетии, пропавшую зовут Анна Тиц. Она приехала в республику из подмосковных Химок в составе съемочной группы, представлявшей документальный фильм об участниках специальной военной операции из Южной Осетии.

Инцидент произошел вечером в отдаленном селе Згубир Дзауского района. Поисковые работы начались в тот же день. К ним привлекли около 100 спасателей утром, а президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев взял операцию под личный контроль.

Поиски осложняет высокий уровень воды в реках региона, который связан с сезонным таянием снега в горах. В операции участвуют спасатели, сотрудники районного отделения МВД в поселке Дзау, а также беспилотники, которые обследуют труднодоступные участки.

Общая протяженность зоны поисков вдоль реки Большая Лиахва составляет около 70 километров — от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ.

