Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи ударом ВСУ по колледжу
Международные организации должны дать оценку действиям киевского режима.
Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Loey Felipe
Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский.
По данным российской стороны, атака была нанесена по зданию, предназначенному для проживания несовершеннолетних и студентов. Москва расценивает произошедшее как преднамеренный удар по гражданскому объекту и намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.
«Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», — сказал Успенский журналистам. Дата и время проведения заседания Совбеза ООН пока не уточняются.
Теракт ВСУ в Старобельске
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета погибли четыре мирных жителя. Предварительные данные о последствиях произошедшего обнародовала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
Во время удара в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения получили десятки учащихся, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — отметила Лантратова в сообщении.
После трагедии российская сторона начала подготовку официальных обращений в международные организации. Письма планируется направить Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также председателю Совета ООН по правам человека.
