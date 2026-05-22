Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

Президент Вьетнама То Лам пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в 2026 году. Об этом сообщил вьетнамский вице-премьер Фан Ван Зянг.

Он обратился с просьбой к помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву во время российско-вьетнамских консультаций по морской тематике в Москве.

Также Фан Ван Зянг передал Путину приветствие от То Лама. Патрушев поблагодарил вице-премьера и поздравил его с назначением на новую должность.

Кроме того, помощник президента России попросил передать поздравления То Ламу с его избранием президентом Вьетнама и сохранением поста генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

До этого, как писал 5-tv.ru, Путин поздравил То Лама с избранием на пост президента страны. Последний раз Путин посещал Вьетнам с официальным визитом в июне 2024 года. Тогда в Ханое он провел переговоры с высшим руководством республики, в числе которых был и То Лам, а также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

Эта поездка стала первым визитом Путина во Вьетнам за семь лет. Она длилась два дня, а по ее итогам стороны подписали ряд совместных документов.

