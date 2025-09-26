Памфилова назвала БДИПЧ ОБСЕ закрытой и недемократичной организацией

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 25 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не выполняет своих функций и не защищает права граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Они не защищают наши права — абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ни один российский наблюдатель не был допущен к мониторингу парламентских выборов в Молдавии, и БДИПЧ ОБСЕ не предприняло никаких мер для решения ситуации. По мнению главы ЦИК, это свидетельствует о дискредитации организации.

24 сентября Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии из-за отказа в аккредитации наблюдателей. В ведомстве заявили, что действия молдавских властей нарушают международные обязательства и противоречат демократическим принципам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день назвала решение Кишинева политически мотивированным и указала, что оно является частью антироссийского курса молдавского руководства.

