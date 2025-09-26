Покорение глубин: Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 95 0

Он нырнул на большую глубину в раздельных ластах.

Видео: Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу

Фото: Пресс-служба Алексея Молчанова

Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу

Алексей Молчанов, сын легендарной Натальи Молчановой, установил мировой рекорд по фридайвингу, сообщает 5-tv.ru.

На чемпионате мира по фридайвингу AIDA на Кипре в Лимасоле он нырнул на 126 метров в раздельных ластах.

Наталья Молчанова — 22-кратная чемпионка мира и обладательница 41 мирового рекорда в фридайвинге. Она установила рекорды во всех шести дисциплинах этого вида спорта, а также в дисциплине «переменный вес», что делало ее уникальной спортсменкой, одинаково успешной в нырянии на глубину и длину.

2 августа 2015 года Молчанова исчезла во время занятий фридайвингом у берегов острова Ивиса. Во время погружения на 30–40 метров она отделилась от группы, попав, вероятно, в мощное подводное течение. Те, кто находился в воде и на страхующем катере, видели, как она всплыла примерно в 60 метрах от начальной точки погружения, после чего быстро ушла под воду. Попытки немедленно найти ее с катера или с помощью других ныряльщиков не увенчались успехом.

