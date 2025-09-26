В Ленобласти 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем

В Ленинградской области 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. В больницу люди стали поступать с 5 сентября. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол», — рассказали в администрации Сланцевского района, в котором были зафиксированы отравления.

Как сообщается, граждане купили поддельный спиртной напиток, после употребления которого им потребовалась медицинская помощь. Об общем количестве пострадавших.

Городская прокуратура уже проводит проверку по факту происшествия. Ведется расследование, а также решается вопрос о мере пресечения для лиц, занимавшихся продажей суррогата. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее отравление суррогатным алкоголем на Черном море в районе Сочи привело к гибели не менее десяти человек. Жертвы отравились самодельной чачей, купленной на рынке. Среди погибших были туристы, в том числе семья из Комсомольска-на-Амуре.

После употребления напитка у людей развивались тяжелые симптомы, часть попали в больницу, врачи боролись за жизни, но некоторых отравившихся спасти не удалось.

По факту отравления возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые в продаже и производстве опасного алкоголя. Суд заключил их под стражу. Власти проводят рейды и предупреждают о рисках покупки нелегального алкоголя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.