Авраам Руссо собирается подать иск к экс-охраннику Тельмана Исмаилова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

До этого, 22 августа, коллегия присяжных оправдала его по обвинению в покушении на артиста, однако против него возбудили еще одно дело.

Руссо намерен подать иск к экс-охраннику Тельмана Исмаилова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Защита певца Авраама Руссо собирается подать гражданский иск к Тархану Эльдукаеву — бывшему телохранителю бизнесмена Тельмана Исмаилова, признанному соучастником похищения музыканта. Об этом сообщил 5-tv.ru адвокат Руссо Андрей Алешкин.

Поводом для подачи иска стало прекращение уголовного дела в отношении Эльдукаева по статье о похищении человека (статья 126 УК РФ) в связи с истечением срока давности. Позднее будет определена сумма требований. Алешкин отмечает: следствие полностью доказало вину Эльдукаева, но уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию.

До этого, 22 августа, коллегия присяжных оправдала экс-охранника Исмаилова по обвинению в покушении на Авраама Руссо, однако против него возбудили еще одно дело. Суд приговорил Эльдукаева к 14,5 годам тюремного срока за заказное убийство и покушения на бизнесменов Гуршумовых, совершенные в 1990-х годах.

Продолжается расследование в отношении Тельмана Исмаилова — предполагаемого организатора похищения, он объявлен в международный розыск. Также проводится расследование в отношении других соучастников.

Тархан Эльдукаев был задержан в октябре 2023 года. Как утверждает следствие, он выступил исполнителем замысла экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Исмаилов хотел убить Руссо из-за личной неприязни. Для этой цели он нанял троих сообщников — Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова.

Когда артист возвращался домой после концерта в августе 2006 года, Демкин расстрелял его машину. В итоге нападения певец получил четыре огнестрельных ранения. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В рамках этого дела в декабре 2022 года Хамовнический суд столицы приговорил Алексея Трясникова к 12 годам лишения свободы и Виталия Джуру к девяти годам колонии. Суд прекратил уголовное преследование в отношении Михаила Демкина в связи с его смертью в 2014 году. Фигуранты свою вину в содеянном не признают.

