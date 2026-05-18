Деньги отошли государству: мошенники используют схему с накоплениями россиян

ТАСС: мошенники используют схему с накоплениями россиян

В России выявлена новая мошенническая схема кражи накоплений граждан, основанная на легенде об использовании их личных средств в государственном резервном фонде. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Злоумышленники выходят на связь с потенциальной жертвой через популярные мессенджеры. Они утверждают, что из-за массовой утечки персональных данных личные счета человека якобы начали использоваться для финансирования противоправной деятельности.

Суть обмана строится на многоэтапном психологическом давлении. В МВД пояснили, что сначала пользователю сообщает о проблеме рядовой «сотрудник», после чего к беседе подключается якобы представитель специальных служб.

Последний выдвигает серьезное обвинение. Он говорит, что от лица гражданина предпринимаются попытки спонсировать террористов.

Для окончательного убеждения жертвы в диалог вступает «следователь» или «начальник службы безопасности Центрального банка». Они заявляют, что текущие накопления человека больше не принадлежат ему, так как включены в резервный фонд России.

Для «сохранения» или «проверки» финансов аферисты требуют обналичить все имеющиеся в банках средства и передать их курьеру или перевести на счет доверенного лица. Преступники инструктируют граждан о том, как нужно общаться с настоящими банковскими работниками при снятии крупных сумм, чтобы не вызвать подозрений.

В правоохранительных органах подчеркнули, что любые подобные телефонные разговоры являются мошенничеством и их необходимо немедленно прекращать.

