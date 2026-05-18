Деньги отошли государству: мошенники используют схему с накоплениями россиян

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Злоумышленники учат жертв, как общаться с работниками банка, чтобы не вызывать подозрения.

Новая схема телефонные мошенников в России: накопления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: мошенники используют схему с накоплениями россиян

В России выявлена новая мошенническая схема кражи накоплений граждан, основанная на легенде об использовании их личных средств в государственном резервном фонде. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Злоумышленники выходят на связь с потенциальной жертвой через популярные мессенджеры. Они утверждают, что из-за массовой утечки персональных данных личные счета человека якобы начали использоваться для финансирования противоправной деятельности.

Суть обмана строится на многоэтапном психологическом давлении. В МВД пояснили, что сначала пользователю сообщает о проблеме рядовой «сотрудник», после чего к беседе подключается якобы представитель специальных служб.

Последний выдвигает серьезное обвинение. Он говорит, что от лица гражданина предпринимаются попытки спонсировать террористов.

Для окончательного убеждения жертвы в диалог вступает «следователь» или «начальник службы безопасности Центрального банка». Они заявляют, что текущие накопления человека больше не принадлежат ему, так как включены в резервный фонд России.

Для «сохранения» или «проверки» финансов аферисты требуют обналичить все имеющиеся в банках средства и передать их курьеру или перевести на счет доверенного лица. Преступники инструктируют граждан о том, как нужно общаться с настоящими банковскими работниками при снятии крупных сумм, чтобы не вызвать подозрений.

В правоохранительных органах подчеркнули, что любые подобные телефонные разговоры являются мошенничеством и их необходимо немедленно прекращать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Деньги отошли государству: мошенники используют схему с накоплениями россиян
9:40
Как отдыхают в России в июне 2026 года: праздники, выходные и сокращенные дни
9:30
Трагедия на Пышме: в реке нашли тело ребенка
9:20
Инвесторы из трех стран готовы вложиться в развитие Северного морского пути
9:13
Российских гимнастов допустили к международным стартам с флагом и гимном
9:05
Судьба народов: в Крыму вспоминают жертв депортации 1944 года

Сейчас читают

Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
Готовая еда — ключ к настроению: доставка продуктов облегчает симптомы депрессии
Пьяный дебош: пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео