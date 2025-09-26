Вернется на ринг? Боец ММА Иван Емельяненко вышел из колонии по УДО

Боец ММА Иван Емельяненко вышел из колонии по УДО

Российский боец MMA Иван Емельяненко вышел из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). Соответствующие кадры его освобождения поступили в распоряжение 5-tv.ru.

В беседе с корреспондентом спортсмен поделился ближайшими планами, которые реализует на свободе.

«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами», — сказал он.

По словам Ивана, он собирается вернуться в спорт, так как в местах лишения свободы не прекращал им заниматься.

«Думаю, вернусь на ринг. В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал», — отметил Емельяненко.

К тому же он поделился, что друзья и родственники поддерживали его и переживали за состояние.

Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в декабре 2024 года. Весной того же года у него произошел уличный конфликт с человеком, оскорбившем его семью. Тогда мужчина несколько раз ударил обидчика по лицу.

Суд удовлетворил прошение бойца об условно-досрочном освобождении 10 сентября текущего года. Адвокат Емельяненко сообщал, что после освобождения мужчина намерен вести законопослушный образ жизни. О том, что Емельяненко намерен приступить к боям после выхода из колонии, стало известно 24 сентября. Ожидается, что спортсмен выйдет на ринг в этом году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.