Вернется на ринг? Боец ММА Иван Емельяненко вышел из колонии по УДО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 40 0

Близкие мужчины поддерживали его в период отсидки.

Фото, видео: Петров Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боец ММА Иван Емельяненко вышел из колонии по УДО

Российский боец MMA Иван Емельяненко вышел из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). Соответствующие кадры его освобождения поступили в распоряжение 5-tv.ru.

В беседе с корреспондентом спортсмен поделился ближайшими планами, которые реализует на свободе.

«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами», — сказал он.

По словам Ивана, он собирается вернуться в спорт, так как в местах лишения свободы не прекращал им заниматься.

«Думаю, вернусь на ринг. В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал», — отметил Емельяненко.

К тому же он поделился, что друзья и родственники поддерживали его и переживали за состояние.

Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в декабре 2024 года. Весной того же года у него произошел уличный конфликт с человеком, оскорбившем его семью. Тогда мужчина несколько раз ударил обидчика по лицу.

Суд удовлетворил прошение бойца об условно-досрочном освобождении 10 сентября текущего года. Адвокат Емельяненко сообщал, что после освобождения мужчина намерен вести законопослушный образ жизни. О том, что Емельяненко намерен приступить к боям после выхода из колонии, стало известно 24 сентября. Ожидается, что спортсмен выйдет на ринг в этом году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
«У него никогда такого не было»: жена Влада Соколовского о браке с певцом
13:05
Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике
12:55
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
12:46
В Ленобласти 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
12:39
Группа 25/17 представила клип на песню «Воля»
12:30
Фильм «Красный шелк» вошел в топ-5 китайского кинопроката

Сейчас читают

Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео