Британец около 30 лет: кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Среди претендентов ранее назывались Том Холланд, Харрис Дикинсон, Джейкоб Элорди и Скотт Роуз-Марш.

Кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Дени Вильнев: новый Джеймс Бонд должен быть британцем

Легендарного шпиона Джеймса Бонда может сыграть британец в возрасте около 30 лет. Об этом рассказал режиссер 26-го фильма о культовом киногерое Дени Вильнев. Издание Deadline поделилось подробностями о продолжении франшизы.

Хотя студия Amazon официально не подтвердила информацию, известно, что кастинг на роль нового агента 007 начнется после завершения съемок третьей части «Дюны».

По словам источников, предпочтение будут отдавать малоизвестным актерам британского происхождения и возрастом около 30 лет.

«Идеальный кандидат должен передать сущность того, что Флеминг называл „тупым инструментом“ — профессиональным убийцей, чрезвычайно скучным человеком», — уточняет Deadline.

Среди претендентов ранее назывались Том Холланд, Харрис Дикинсон, Джейкоб Элорди и Скотт Роуз-Марш.

Сценарий фильма готовит Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки». Он планирует вернуться к ранним романам Яна Флеминга, чтобы показать становление Бонда как агента 007 и его службу в Королевском флоте до вербовки в MI6. Съемки запланированы на 2027 год, а выход в прокат — на 2028 год.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Двойная жизнь: почему женатые мужчины становятся клиентами девушек по вызову
14:55
Патрушев: Россия и Индия — стратегические партнеры
14:33
Путин: вопрос финансирования возможного строительства второй БелАЭС не стоит
14:27
Поезд и грузовик столкнулись и загорелись в Смоленской области
14:25
Спасибо, что разрешил: Трамп «не против» закупок нефти у РФ двумя странами ЕС
14:20
«Круглая цифра»: фридайвер Алексей Молчанов рассказал о своем 40-м рекорде мира

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео