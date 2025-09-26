Британец около 30 лет: кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

Режиссер Дени Вильнев: новый Джеймс Бонд должен быть британцем

Легендарного шпиона Джеймса Бонда может сыграть британец в возрасте около 30 лет. Об этом рассказал режиссер 26-го фильма о культовом киногерое Дени Вильнев. Издание Deadline поделилось подробностями о продолжении франшизы.

Хотя студия Amazon официально не подтвердила информацию, известно, что кастинг на роль нового агента 007 начнется после завершения съемок третьей части «Дюны».

По словам источников, предпочтение будут отдавать малоизвестным актерам британского происхождения и возрастом около 30 лет.

«Идеальный кандидат должен передать сущность того, что Флеминг называл „тупым инструментом“ — профессиональным убийцей, чрезвычайно скучным человеком», — уточняет Deadline.

Среди претендентов ранее назывались Том Холланд, Харрис Дикинсон, Джейкоб Элорди и Скотт Роуз-Марш.

Сценарий фильма готовит Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки». Он планирует вернуться к ранним романам Яна Флеминга, чтобы показать становление Бонда как агента 007 и его службу в Королевском флоте до вербовки в MI6. Съемки запланированы на 2027 год, а выход в прокат — на 2028 год.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.