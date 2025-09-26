Жена пропавшего пловца Свечникова подаст иск против организаторов заплыва

Адвокат Чакмак: жена пловца Свечникова подаст иск против организаторов заплыва

Супруга пропавшего при заплыве через Босфор российского пловца Николая Свечникова, Антонина, намерена направить иск для возбуждения уголовного дела против организаторов соревнования. Об этом сообщил адвокат семьи Альперен Чакмак в беседе с aif.ru.

«Антонина направила нам запрос о подаче иска против организаторов. На данном этапе мы исследуем обязанности как организаторов заплыва, так и всех ответственных сотрудников госучреждений, а также их упущения в соответствии с этими обязанностями. В результате этих проверок в отношении всех виновных будет возбуждено дело», — говорит Чакмак,

По словам юриста, большая часть маршрута заплыва не была оборудована средствами для записи видео. Камеры были установлены лишь на точках старта и финиша, уточнил он.

Профессиональный 29-летний пловец Николай Свечников пропал без вести 24 августа во время заплыва через Босфор в Стамбуле. В соревновании приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны. Спортсмен пропал из виду, отплыв 500–600 метров от старта и на финише так и не появился. Тело спортсмена до сих пор не найдено.

Как сообщал турецкий телеканал A Haber, трекер, с которым Свечников участвовал в заплыве, подавал сигнал из воды. Была версия, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег. Однако поиски спортсмена ни к чему не привели. Мировой рекордсмен по плаванию Николай Скворцов предположил, что Свечникова могло унести течением. Однако другой участник соревнования, Хаяти Шамильоглу, сказал, что это невозможно, потому что россиянин превосходный пловец.

Позже мать Свечникова, Галина, заявила, что организаторы заплыва скрывают подробности, касающиеся пропажи ее сына. Жена спортсмена обвинила в его пропаже организаторов заплыва, в котором участвовал россиянин. Она отметила, что организаторы не расширили зону поисков спасателей, из-за чего было потеряно драгоценное время.

