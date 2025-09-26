МИД КНР: перекладывание ответственности на Китай не решит кризис на Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

В Китае отметили, что страна не принимает участие в конфликте и приняла позицию объективности и беспристрастности.

Го Цзякунь про урегулирование конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перекладывание ответственности на Китай не поможет урегулировать украинский кризис, так как его истоки лежат в накопившихся противоречиях в сфере европейской безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос. Корни украинского кризиса лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе», — заявил дипломат, его слова передает Центральное телевидение Китая (CCTV)

Представитель китайского МИД отметил, что страна не принимает участие в конфликте. Напротив, Китай принял позицию объективности и беспристрастности. Он добавил, что Пекин активно содействует примирению между РФ и Украиной, а также проведению переговоров.

Цзякунь сказал, что найти истинный путь решения противоречий можно лишь с помощью учета законных интересов безопасности всех сторон и с помощью создания «сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

До этого, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что страна не оказывает давления на РФ и не хочет завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп сказал об участии главы КНР в урегулировании кризиса на Украине. Американский лидер ответил на вопросы журналистов в Белом доме и выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, будет работать вместе с Вашингтоном в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
Путин: ветеранов СВО нужно привлекать к задачам управления в органах власти
19:28
Ответьте на внутренний зов: прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября
19:27
«Отказался»: актер Новиков не стал толстеть на 30 кг ради роли сумоиста
19:24
Путин: россияне понимают, что наша страна проживает исторический момент
19:23
Нужно правильно отдыхать: психолог о возможности увеличения отпуска до 35 дней
19:08
Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности РФ ключевой задачей

Сейчас читают

«Хочу их всех собрать»: Киркоров рассказал о создании семейной могилы
Умер режиссер Тигран Кеосаян
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео