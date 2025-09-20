«Будет работать»: Трамп об участии главы КНР в урегулировании кризиса на Украине

Даниил Ципелев
Ранее лидеры США и Китая провели телефонный разговор.

Трамп об участии КНР в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС

Трамп: глава КНР будет работать с США над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, выразил мнение, согласно которому председатель КНР Си Цзиньпин возможно будет работать вместе с Вашингтоном в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, Си (Цзиньпин. — Прим. Ред.) будет работать с нами, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, Си Цзиньпин хотел бы завершения украинского конфликта.

Ранее Трамп сообщил о своем намерении встретиться с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), который пройдет в Южной Корее. К тому же глава Белого дома заявил, что договорился с председателем КНР о посещении Китая в начале следующего года и об ответном визите китайского лидера в США «в подходящее время».

К тому же Трамп оценил и недавний телефонный разговор с Си Цзиньпином, в ходе которого в том числе лидеры обсудили и российско-украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в целом прошел телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

