Вместо большой любви — большой счет. Жители Москвы все чаще становятся жертвами так называемых консуматорш. Девушки знакомятся с кавалерами в интернете, а после назначают свидания в закрытых ресторанах с завышенными в разы ценами. Корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров посетил одно из заведений и узнал, во сколько обходится виртуальная романтика.

Этот ресторан, казалось бы, обычное заведение на юге Москвы, но зайти внутрь могут только особенные посетители. Девушки приводят сюда доверчивых мужчин на первые свидания. Во время встречи они разговорчивы и веселы, но как только видят камеры и полицию, прячут свои лица.

Скрывать, действительно, есть что. Ведь все клиентки, которые находятся в этом заведении — так называемые консуматорши. Они знакомятся с мужчинами в интернете и приводят их в одно и то же заведение. С администрацией ресторана они работают сообща.

Пострадавший Михаил рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств, и она привела его в подпольное заведение на первое свидание.

«На 30 тысяч», — озвучил он сумму чека, которую ему принесли.

Все девушки знакомятся с потенциальными жертвами обмана на сайте. Одна из них так разволновалась, что якобы забыла, что написала в анкете. Кроме того, внешность ни одной девушки из интернета не совпала с реальной. Все потому, что создают эти опросники специально обученные люди — операторы.

«Суть работы в том, чтобы под фейковой страницей девушки знакомиться с парнями и дальше этих парней как бы приглашать на свидания. Девушка его заведет в определенный ресторан, где она сделает большой заказ там на десятки тысяч рублей. Он оплатит этот счет и (девушке-консуматорше — Прим. ред.) от этого счета поступит 15%», — объяснил активист Владислав Осипов.

А это минимум пять тысяч рублей с одного клиента. За вечер таких обманутых посетителей может быть до десяти. Операторы, которые получают самый маленький процент, зарабатывают таким образом от 20 до 50 тысяч рублей в день. Оставшаяся часть выручки делится между менеджерами, консуматоршами и другими участниками мошеннической схемы.

«В меню этого небольшого заведения буквально на семь столиков указано, что это „не просто ресторан — это путешествие без билетов и виз“. Хотя дешевле было бы съездить в другую страну. Например, некая Франция стоит здесь 57 тысяч рублей. Примерно столько же, сколько билеты из Москвы в Париж и обратно», — говорит корреспондент.

Визит полиции и съемочной группы больше всего возмутил менеджеров ресторана. Выяснилось, что беспокоятся они не только за своих сотрудниц, но и за гостей.

«Вы понимаете, так как я являюсь администрацией этого заведения, я также ответственен перед посетителями. И их повергла в шок ваша съемка», — сказал менеджер ресторана Шамиль.

По всей видимости, зарабатывают они прилично. Ведь оплатить чек на десятки тысяч рублей для них — не проблема.

Впрочем, для обманутых гостей этот поход в ресторан за впечатлениями стал поводом для написания заявления в полицию. Несколько пострадавших сделали это на месте. Заведение закрыли. Но надолго ли, стражи порядка решат после проведения проверки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.